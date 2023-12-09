Жителька Степногірська Запорізької області загинула внаслідок обстрілу РФ

Російські військові в п'ятницю, 8 грудня, обстріляли село Степногірськ Запорізької області, загинула 56-річна місцева жителька, зруйновано адмінбудівлю та інші об'єкти інфраструктури населеного пункту, повідомив Офіс генпрокурора в суботу.

"За процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомляють у телеграм-каналі Офісу генпрокурора.