Події

12:38 09.12.2023

Жителька Степногірська Запорізької області загинула внаслідок обстрілу РФ

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Російські військові в п'ятницю, 8 грудня, обстріляли село Степногірськ Запорізької області, загинула 56-річна місцева жителька, зруйновано адмінбудівлю та інші об'єкти інфраструктури населеного пункту, повідомив Офіс генпрокурора в суботу.

"За процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомляють у телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

 

Теги: #обстріл #запорізька

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