Російські окупанти зосередили активність на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Понад 90% сутичок за минулу добу відбулися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ворог продовжує спроби просуватися вперед, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ситуація не змінилася. Ворог продовжує спроби йти вперед. Майже вся його активність зосереджена на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Понад 90% зіткнень за минулу добу відбулися саме там", - сказав речник в ефірі національного телемарафону в суботу.

За його словами, у п'ятницю противник авіацію для ударів не застосовував, значно зменшилося застосування дронів-камікадзе. "Але дуже активно задіяно артилерію та піхотні підрозділи і також там, де можливо для противника, - бронетехніку. Також ворог б'є з РСЗВ по дорогах і населених пунктах: намагається ускладнити нашу логістику", - розповів Штупун.

Він повідомив, що атаки противника були відбиті. "35 атак на Авдіївському напрямку - це на схід від Новобахмутівки, в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Первомайського. І на Мар'їнському напрямку наші воїни продовжують утримувати ворога. Там він атакує біля Красногорівки, біля Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки. Там за добу відбито 24 атаки", - поінформував речник.

Водночас він зазначив, що на Шахтарському та Запорізькому напрямках активність ворога невелика. "Відбито всі атаки. Зокрема, ворог намагався відновити втрачене положення на захід від Вербового", - сказав Штупун.