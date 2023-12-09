Рада ЄС і Європарламент домовилися стосовно правил майбутнього ринку водню і газу

Рада ЄС і Європарламент досягли в п'ятницю попередньої політичної угоди щодо регламенту, який встановлює загальні правила внутрішнього ринку для природного і поновлюваних газів і водню.

"Ця угода принесе багато користі споживачам і нашій планеті. Вона скоротить використання викопного палива і зменшить нашу залежність від його імпорту. Це дасть змогу перейти на відновлювану енергію і зміцнить безпеку постачання. І що важливо, це захистить споживачів", - заявила міністерка екологічного переходу Іспанії, яка головує в Раді ЄС, Тереза Рібера.

Мета майбутнього закону - полегшити впровадження в енергетичну систему ЄС поновлюваних і низьковуглецевих газів, зокрема водню і біометану.

Регламент буде частиною пакету заходів з декарбонізації ринків водню і газу, що включає також директиву. І регламент, і директива входять до правової основи програми Fit for 55 щодо скорочення викидів ЄС щонайменше на 55% до 2030 року. Вони спрямовані на створення нормативної бази для спеціалізованої водневої інфраструктури та ринків, а також інтегрованого мережевого планування, встановлюють правила захисту споживачів і зміцнюють безпеку поставок, пояснюється в повідомленні Ради ЄС.