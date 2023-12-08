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23:50 08.12.2023

ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

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ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

Енергетики ДТЕК цього тижня закінчили планові ремонти та повернули до мережі два енергоблоки теплоелектростанцій компанії.

"Обидва енергоблоки вже у роботі і тримають навантаження. На одному з енергоблоків планується найближчим часом збільшити навантаження до 165 МВт. Інший додав до енергосистеми до 130 МВт", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

Там зазначили, що таким чином на сьогодні в рамках щорічної ремонтної кампанії ДТЕК реалізував 23 ремонти енергоблоків на ТЕС.

"Оновлені потужності дозволяють посилити роботу теплової генерації та надійніше проходити піки споживання електроенергії", - резюмували в компанії.

Як зазначала в п'ятницю вранці в ефірі національного телемарафону заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, найближчим часом на енергосистему очікує підключення до енергосистеми дев'яти енергоблоків ТЕС.

Як повідомлялося, всього у 2023 році ДТЕК планував виконати ремонти на 27 енергоблоках, інвестиції в які оцінювалися приблизно у 3,9 млрд грн.

На початок ОЗП компанія відремонтувала усі 19 енергоблоків, які планувалося відремонтувати на цей час.

Теги: #енергетика #дтек #тес #енергореформа

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