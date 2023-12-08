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23:24 08.12.2023

Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки щодо ситуації у київському метрополітені.

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Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки щодо ситуації у київському метрополітені.

Прем'єр-міністр України доручив провести 9 грудня засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з надзвичайної ситуації, що виникла на "синій" гілці Київського метрополітену, повідомив він у Телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

"Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення - як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять притулок тисячі людей. Через дії або бездіяльність міської влади виникла загроза затоплення та руйнування тунелів "синьої" гілки столичного метро. Це надаватиме безпосереднє впливає на безпеку киян", написав він.

У засіданні комісії візьмуть участь віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Мінстратегпрому Олександр Камишин, тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСНС Володимир Демчук, начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

"Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання", повідомив прем'єр.

"Наше завдання – оперативно оцінити ситуацію та вжити заходів, щоб не допустити її розвитку за негативним сценарієм. Найважливіше – убезпечити життя та здоров'я людей та уникнути транспортного колапсу у столиці", підсумував Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося про екстрене закриття "синьої" гілки київського метрополітену на ділянці від станції "Либідська" до станції "Деміївська".

Теги: #київ #метрополітен #шмигаль

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