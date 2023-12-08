Парламент Болгарії проголосував за додаткову військову допомогу Україні

Парламент Болгарії подолав вето президента на угоду про постачання Україні старих бронетранспортерів (БТР), ратифіковану парламентом раніше, повідомляє Тhe Sofia Globe.

"Національні збори Болгарії 8 грудня проголосували за скасування вето президента Румена Радева на угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про постачання Болгарією старих БТР в Україну, ратифіковану парламентом минулого місяця", - ідеться в повідомленні видання.

Пропозицію щодо подолання вето було ухвалено 161 голосом "за", 55 "проти".

Угода передбачає, що Болгарія поставить БТРи й наявне озброєння, а також запасні частини. Машини були придбані в 1980-х роках і простояли законсервованими кілька десятиліть.

Крім цього, Народні збори Болгарії 8 грудня переважною більшістю голосів (145 - "за", 55 - "проти") проголосували за надання додаткової військової допомоги Україні, можливість використання болгарського повітряного простору для навчання українських пілотів F-16, а також за дозвіл обмеженій кількості українських військовослужбовців на транзит або перебування в Болгарії для навчання.

Додаткова військова допомога полягатиме в тому, що Болгарія надасть Україні несправні, застарілі й надлишкові ракети для протиповітряної оборони. Військова допомога передбачає також дозвіл українським піхотним або механізованим ротам чисельністю до 160 осіб на рік проходити транзитом або перебувати в Болгарії для навчання.