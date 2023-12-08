Рада перенесла місце для створення Національного меморіального військового кладовища до Гатного - закон

Верховна Рада ухвалила новий закон про створення Національного військового меморіального військового кладовища і затвердила місце для його розташування в селі Гатному Фастівського району Київської області.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10289 у цілому підтримали 303 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Він (законопроєкт - ІФ-У) дає можливість фактично змінити місце кладовища: "місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни". Тобто по факту, за інформацією від урядовців, це буде Гатне", - зазначив Железняк.

Як повідомлялося, 2 травня ВР вже ухвалювала рішення про створення Національного військового меморіального кладовища. Згідно з ухваленим тоді законопроєктом №9240, його мали намір розташувати в Дніпровському районі Києва (лівобережжя), тобто в Биківні. Але президент України Володимир Зеленський так і не підписав закон.