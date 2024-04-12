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13:49 12.04.2024

Про поховання цивільних на військовому меморіальному кладовищі не йдеться, а демобілізовані матимуть таку можливість

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Про поховання цивільних на військовому меморіальному кладовищі не йдеться, а демобілізовані матимуть таку можливість

Про поховання цивільних на Національному військовому меморіальному кладовищі не йдеться, заявив заступник директора держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко.

"У нашому війську на сьогодні дуже багато мобілізованих, які не були військовими до початку широкомасштабної агресії. Після нашої перемоги значна кількість людей демобілізується. Усі ті військові, які прийшли за покликом серця захищати територіальну цілісність і незалежність України, стануть демобілізованими, а відповідно стануть цивільними. Але маючи відповідні статуси учасника бойових дій, вони як цивільні особи можуть надалі бути похованими на Національному військовому меморіальному кладовищі. Не йдеться про поховання цивільних, тих, хто не брав участь у відбитті широкомасштабної агресії", - сказав він на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Також, за його словами, не йдеться про об'єднання київського муніципального кладовища з військовим меморіальним кладовищем.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді біля Києва наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого 2024 року Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа-початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

Теги: #військове_кладовище

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