Будівництву НВМК у Гатненській громаді біля Києва протистоять, зокрема, проплачені люди - заступник директора

Заступник директора Державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослав Старущенко заявляє, що будівництву кладовища в Гатненській громаді біля Києва протистоять, зокрема, проплачені люди.

"Державна установа, Міністерство у справах ветеранів максимально комунікують, і я вас запевняю, що всі заходи буде проведено, і всі маніпуляції, які вкидають у ЗМІ, - вони абсолютно недостовірні (про будівництво НВМК - ІФ-У)", - сказав він під час круглого столу в Києві в четвер.

За словами Старущенка, є протидія з боку жителів громади, які не зацікавлені в розташуванні чогось на їхній території.

"До реалізації Національного військового меморіального кладовища в них там були рекреаційні заходи, вони там гралися й відпочивали... А зараз, коли ми хочемо побудувати Національне військове меморіальне кладовище, ми бачимо з їх боку опір", - додав він.

Водночас, за його словами, на мітингах є і "проплачені люди, які приходять відстояти свої три години за 500 грн".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді біля Києва наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа-початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.