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14:01 27.03.2024

Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть відбутися наприкінці літа - на початку осені 2024 року

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Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть відбутися наприкінці літа - на початку осені 2024 року

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляє, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року.

"Ми розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти на 1 травня на безпосереднє будівництво першої черги", - сказав Порхун в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, будівництво першої черги поділено на два етапи, зокрема першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня - початку вересня й розпочати поховання героїв.

Він зазначив, що на першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань.

Порхун також розповів, що повністю побудувати весь комплекс НВМК планується до 2027 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

19 серпня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді наприкінці листопада й увести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

22 січня 2024 року міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що перші поховання на НВМК можуть відбутися на початку осені 2024 року. Пізніше в Мінветеранів заявили, що розраховують на будівництво двох черг меморіального кладовища до кінця року.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

Теги: #військове_кладовище

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