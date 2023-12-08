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12:16 08.12.2023

Екскерівника держпідприємства і трьох спільників підозрюють у розтраті 1,9 млн грн під час закупівлі РЛС для винищувачів

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Екскерівника держпідприємства і трьох спільників підозрюють у розтраті 1,9 млн грн під час закупівлі РЛС для винищувачів

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ "Українська оборонна промисловість" ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбання комплектуючих для бойових літаків Збройних сил України.

Як повідомляється на сайті СБУ в п'ятницю, йдеться про модулі посилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах Су-27. Назва підприємства та прізвища підозрюваних у повідомленні не називається.

"Директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання. Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна", - ідеться в повідомленні.

Оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу розміром 1,9 млн грн, яку учасники схеми планували вивести через підконтрольні фірми, перевести в готівку та розподілити між собою.

"Правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору розміром 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення. Наразі вже ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - розповіли в СБУ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності, перевіряється причетність фігурантів до скоєння злочинів під час укладення інших оборонних договорів.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора, трьом співучасникам злочину вже обрано запобіжні заходи. У зв'язку з неодноразовою неявкою ексдиректора держпідприємства суд дозволив його затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Теги: #сбу #розкрадання #держпідприємство

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