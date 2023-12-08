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09:53 08.12.2023

Українські захисники збили 14 із 19 запущених РФ крилатих ракет

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Українські захисники збили 14 із 19 запущених РФ крилатих ракет

РФ запустила вранці в п'ятницю по Україні 19 крилатих ракет Х-101 та Х-155, сили ППО знищили 14 із них, повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Попередньо 19 крилатих ракет було запущено крилатих Х-101 і Х-155. Маємо непоганий результат протиповітряної оборони - це 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були в Київській і Дніпропетровській областях", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю вранці.

За словами спікера ПС ЗСУ, частина запущених окупантами ракет завдала ударів по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. "На жаль, не вдалося збити все. На жаль, повідомили нам і про загиблого", - сказав Ігнат.

За його словами, запуску ракет передувала "розвідка боєм", під час якої противник у четвер увечері запустив у напрямку Дніпропетровської області сім ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед". "Було п'ять збито, приблизно там само, де й ракети цього разу", - розповів Ігнат.

Теги: #ракети #пс_зсу

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