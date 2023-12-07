Події

19:04 07.12.2023

Посли G7: Реформа Рахункової палати - шанс показати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою

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Посли G7: Реформа Рахункової палати - шанс показати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою

Група послів G7 вважає, що реформування Рахункової палати України - це шанс, щоб показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою.

"Реформування Рахункової палати - це шанс показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою і ресурсами власних громадян. Призначення нового керівництва має відбуватися тільки після ухвалення законодавства, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс із належною перевіркою кандидатів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х (раніше Твіттер) у четвер.

 

 

 

Теги: #реформа #рахункова_палата

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