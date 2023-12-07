Кабмін надав АРМА право на безоплатну охорону Нацгвардією

Кабінет Міністрів надав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), право на безоплатну охорону Національною гвардією.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, до переліку органів державної влади, які підлягають безоплатній охороні Національною гвардією, внесено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).