Умєров: Прямі закупівлі з американськими компаніями - один з пріоритетів

Україні важливо створити можливості для залучення американського промислового бізнесу, також один із пріоритетів - прямі закупівлі з американськими компаніями, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі зі спеціальним представником США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Як написав Умєров у фейсбуці, разом з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним вони провели зустріч із Пріцкер у США.

"Для нас важливо створити можливості для залучення американського промислового бізнесу, зокрема плануємо створювати спільні виробництва зброї та обладнання. Працюємо над цим. Ще один пріоритет - прямі закупівлі з американськими компаніями", - наголосив міністр.

Він додав, що критично важливо забезпечити воїнів необхідною зброєю, зокрема боєприпасами.

Окремо Умєров наголосив на питанні протиповітряної оборони.

"Посилюємо наші спроможності. Створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога, для нас є питанням національної безпеки. Міноборони створює і запускає Оборонний фонд, який стане прямим партнером американських компаній у створенні спільних виробництв і продуктів", - написав він.