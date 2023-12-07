Ще 80 сімей ВПО отримали ключі від нових будинків у "містечку Хансена" на Київщині

У селі Тарасівка на Київщині відкрилася друга черга "містечка Хансена" (комплекс будинків для внутрішньо переміщених осіб), зведеного коштом американського благодійника та інвестора Делла Лоя Хансена, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"У Тарасівці відбулося відкриття другої черги "Містечка Хансена" - оселі для ВПО. Протягом двох днів ключі від помешкань отримали 80 родин, серед яких близько 100 дітей. До кінця грудня житло отримають ще 67 родин, зокрема, нададуть 12 квартир для будинків сімейного типу. Загалом у другій черзі до містечка заселять 147 родин", - ідеться в повідомленні Київської ОВА в четвер.

Як повідомляється, на урочистому відкритті були присутні, зокрема, начальник Київської ОДА Руслан Кравченко та представниця благодійника Делла Лоя Хансена в Україні, директорка благодійного фонду "Місія Хансена в Україні" Наталія Зубченко.

"Містечко Хансена - це сучасне та комфортне європейське житло. Вдячний нашим міжнародним партнерам, які доклали чимало зусиль, щоб ті, хто втратив своє житло через російських окупантів, змогли повернутися до повноцінного життя та мати затишні оселі", - зазначив Кравченко, слова якого наводить пресслужба.

Будівництво "Містечка Хансена" розпочалося у червні 2023 року. Це житло, яке оснащене всім необхідним для комфортного проживання: меблями, сучасною технікою, текстилем і посудом. У планах також на території містечка побудувати школу на 600 учнів, садочок і бібліотеку. Житло надається в безоплатне користування на термін до 5 років.

Представниця благодійника Делла Лоя Хансена в Україні Зубченко розповіла, що Хансен є благодійником та інвестором гуманітарних і благодійних програм в Україні від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. За її словами, він уже пожертвував приблизно $70 млн на благодійні проєкти в Україні та планує надалі інвестувати у відновлення і відбудову України. Також Хансен придбав 135 квартир для передання в безоплатне користування ВПО строком до 5 років, побудував комплекс "Чудо Містечко" в Колонщині для старших осіб, які постраждали від війни, де вже передано в безоплатне користування 48 індивідуальних будинків.