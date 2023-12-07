У чотирьох студентів Полтавського юридичного інституту тримається підвищена температура, але стан більшості покращився - Пронін

У чотирьох студентів Полтавського юридичного інституту тримається підвищена температура, але стан більшості покращився, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Студенти продовжують перебувати в стаціонарному лікуванні. У більшості стан покращився, але в чотирьох ще тримається підвищена температура", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Як повідомлялося, протягом ночі з вівторка на середу з отруєнням госпіталізували 27 осіб. Це студенти Полтавського юридичного інституту ім. Я. Мудрого.