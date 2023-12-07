Події

08:12 07.12.2023

Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі

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Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі

Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БПЛА противника", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з мису Чауда (Крим).

"Загалом зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Основні напрямки удару - Хмельницька та Одеська", - повідомили у ПС ЗСУ.

У відомстві зазначили, що до знищення безпілотників залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

 

 

 

Теги: #бпла #повітряні_сили

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