Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БПЛА противника", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з мису Чауда (Крим).

"Загалом зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Основні напрямки удару - Хмельницька та Одеська", - повідомили у ПС ЗСУ.

У відомстві зазначили, що до знищення безпілотників залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.