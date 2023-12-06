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19:38 06.12.2023

ЄС організовує нові рейси з гумдопомогою для Сектора Гази

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ЄС організовує нові рейси з гумдопомогою для Сектора Гази

Єврокомісія (ЄК) оголосила в середу про організацію шести нових гуманітарних повітряних рейсів для Сектора Гази і гуманітарної допомоги сусіднім країнам.

"У той час, як війна в Газі триває, гуманітарні потреби порушеного населення ще ніколи не були настільки значними. При цьому наслідки кризи позначаються на сусідніх країнах, наприклад, на Єгипті", - заявив член ЄК з антикризового реагування Янез Ленарчич.

"ЄС невпинно працює разом зі своїми партнерами, державами-членами та міжнародними організаціями, щоб надати загальну гуманітарну допомогу і допомогу з цивільного захисту там, де це особливо необхідно", - додав єврокомісар.

Євросоюз організовує в грудні шість нових гуманітарних рейсів для допомоги людям, які потребують допомоги в Секторі Газа, що доведе загальний обсяг поставок до понад 1 тис. тонн у межах запланованих на сьогодні 30 рейсів гуманітарного повітряного мосту.

Найближчі рейси доставлять, серед іншого, намети, предмети гігієни, медичні матеріали, виділені гуманітарними партнерами ЄС, а також державами-членами союзу: Бельгією, Німеччиною, Грецією, Ірландією, Іспанією, Люксембургом, Португалією та Словаччиною.

У комюніке ЄК зазначено, що Євросоюз, щоб гарантувати всеосяжну гуманітарну реакцію на кризу на Близькому Сході, також зміцнює свою підтримку єгипетської системи охорони здоров'я, яка має витримати навантаження пацієнтів, яких евакуюють із Сектора Гази. Допомога Єгипту надійде з Австрії, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі та Швеції.

 

 

Теги: #єс #гумдопомога #сектор_гази

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