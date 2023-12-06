Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу через відеозв'язок перед лідерами G-7, заявив про необхідність збереження й наступного року у світі консолідованості та підтримки народів і держав, чию свободу намагаються знищити агресори.

Як він зазначив, цієї зими Україна має шанс виграти битву за енергетику, зокрема завдяки партнерській допомозі щодо посилення ППО над українськими містами.

"І, якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів. Сильна ППО та енергетика - це можливість нашим містам жити, економіці працювати", - заявив президент.

Також, за словами Зеленського, подальше і систематичне надання військової підтримки Києву дасть змогу українській армії забезпечити успішний контрнаступ.

"Наші воїни витримують удари - Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступних кроків. Є реалістична стратегія дій, і саме наші, українські зусилля - за вашої підтримки - здатні забезпечити Україні успіх на землі", - зазначив він.

Крім того, нагадав Зеленський, "рішення ЄС про старт переговорів щодо членства України - це потужна енергія для нас, енергія єдності". "Ми маємо виграти цю битву за мотивацію для наших людей", - наголосив він.

Говорячи про рік, що минає в G-7, під головуванням Японії, президент назвав його результативним і висловив сподівання, що італійське головування наступного року теж буде плідним.

Так, за словами Зеленського, "Росія сподівається тільки на одне - що наступного року консолідація світу зруйнується і вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість, і не збережуть підтримку України на належному рівні".

"(У зв'язку з цим - ІФ-У) вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами - для вільних націй. Не для Путіна. Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте - і як вміє свобода", - резюмував президент.