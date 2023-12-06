Енергетики повернули світло всім постраждалим від негоди споживачам, з інших причин знеструмлено понад 400 населених пунктів

Енергетики відновили електропостачання в усіх населених пунктах, знеструмлених через негоду, тоді як унаслідок бойових дій і з технічних причин наразі знеструмлено 423 населені пункти, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі, обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей, планові відключення побутових споживачів також не передбачаються.

Щодо ситуації в регіонах, то через бойові дії в Донецькій області відключено 117 населених пунктів, у Запорізькій області - 63, у Сумській - 54, у Херсонській - 45, у Чернігівській - 17.

Аварійні ситуації сталися також у газотранспортному господарстві. На Львівщині через порушення правил проведення земляних робіт пошкоджено підземний розподільний газопровід низького тиску, унаслідок чого без газопостачання залишилися 98 абонентів. Міненерго зазначило, що витік газу ліквідовано, роботи з усунення наслідків тривають.

У Харківській області внаслідок бойових дій в одній з громад пошкоджено газопровід-ввід високого тиску. Без газопостачання залишився 621 абонент приватного сектору та котельня лікарні. Тривають аварійні роботи з відновлення газопостачання.

Як повідомлялося, на ранок вівторка через негоду та бойові дії без електропостачання залишилися 467 населених пунктів, із них саме через негоду на Львівщині було відключено 31.