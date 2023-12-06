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09:24 06.12.2023

Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

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Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!", тільки одна емоція - вдячність, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в середу.

"І тільки одне побажання - перемогти. Командири, бережіть своїх солдатів, бережіть себе. Будьте собою. Я вітаю вас із Днем Збройних сил України", - сказав він.

"І пам'ятаємо - до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийде ЗСУ", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що "у нас є ті, хто справою доводить, що буде по-нашому, доводить щоденно. Ті, хто б'ються за нашу свободу, на передовій, в окопах, танках, літаках, у всіх родах наших військ, в усіх наших бригадах. На нашому сході, на нашому півдні, нашій півночі - по всій Україні. Хто дає бій на фронті і боронить наші мирні регіони".

"Зараз я йду столицею нашої прекрасної держави. Іду від Офісу президента України, а не чужого гауляйтера", - сказав він у зверненні, записаному під час його прогулянки до Стіни пам'яті в Києві.

"Попереду в нас Європейська площа, де наші синьо-жовті прапори, а не триколори. Попереду Володимирська гірка на честь нашого великого князя. (...) У нас позаду щоденна боротьба за тимчасово окуповані території. Попереду їх визволення. Це наші землі, це наші люди", - сказав президент.

 

 

Теги: #зсу #свято

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