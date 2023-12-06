Події

07:20 06.12.2023

Окупанти за добу здійснили чотири ракетних і 104 авіаудари, а також 101 обстріл із РСЗВ

1 хв читати
Окупанти за добу здійснили чотири ракетних і 104 авіаудари, а також 101 обстріл із РСЗВ

Ворог завдав чотири ракетні та 104 авіаційні удари, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Також наголошується, що минулої доби Російська Федерація вкотре атакувала Україну, застосувавши 50 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Врожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львів Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 06.12.2023
За добу було 97 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 26 атак ворога на лиманському напрямку

За добу було 97 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 26 атак ворога на лиманському напрямку

07:11 06.12.2023
Авіація сил оборони 15 разів за добу атакувала противника, знищено ворожий Су-24М

Авіація сил оборони 15 разів за добу атакувала противника, знищено ворожий Су-24М

21:00 05.12.2023
ЗСУ завдали ударів по 21 місцю скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдали ударів по 21 місцю скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

20:51 05.12.2023
Окупанти завдали чотири ракетних і 53 авіаудари по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів

Окупанти завдали чотири ракетних і 53 авіаудари по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів

20:34 05.12.2023
ЗС України відбили за добу 23 атаки окупантів на авдіївському напрямку

ЗС України відбили за добу 23 атаки окупантів на авдіївському напрямку

08:11 05.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

07:38 05.12.2023
Українська авіація завдала десять ударів по зосередженню сил противника

Українська авіація завдала десять ударів по зосередженню сил противника

07:32 05.12.2023
На фронті за добу було 73 бойові зіткнення, Сили оборони відбили атаки противника на шести напрямках - Генштаб

На фронті за добу було 73 бойові зіткнення, Сили оборони відбили атаки противника на шести напрямках - Генштаб

07:28 05.12.2023
Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

20:16 04.12.2023
За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО України вночі знищила 41 ударний БПЛА із 48, випущених військами РФ

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

Усі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло - Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

ППО України вночі знищила 41 ударний БПЛА із 48, випущених військами РФ

Позиційні бої біля Авдіївки, ЗС України продовжують операцію на лівому березі Дніпра

Володимир Путін 6 грудня вирушить в ОАЕ і Саудівську Аравію, а 7 грудня прийме президента Ірану Ібрагіма Раїсі - ISW

Українські сили завдали успішних ударів безпілотниками по російських військових об'єктах в окупованому Криму

6 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Вінницькій області підтверджено 329 випадків гепатиту "А"

Україна бачить "великий ризик" програти війну, якщо Конгрес США відкладе життєво важливу допомогу

Сенат США провалить голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Нідерланди виділяють кошти для посилення можливостей судового сектору України та на проект з підтримки стабілізації деокупованих територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА