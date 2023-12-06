Окупанти за добу здійснили чотири ракетних і 104 авіаудари, а також 101 обстріл із РСЗВ

Ворог завдав чотири ракетні та 104 авіаційні удари, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Також наголошується, що минулої доби Російська Федерація вкотре атакувала Україну, застосувавши 50 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Врожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львів Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.