Події

20:41 05.12.2023

Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

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Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

Після короткострокових ремонтів у роботу введено два додаткові блоки ТЕС, на завтра, 6 грудня, дефіцит електричної енергії не прогнозується, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас у своєму релізі у вівторок увечері, Міненерго зазначило, що дефіциту електроенергії немає вже станом на вечір.

Водночас там визнають, що в пікові вечірні години через зниження температури зросло споживання електроенергії, але запевняють, що для збалансування системи та покриття споживання використовуються можливості власної генерації.

Міненерго також звернуло увагу, що всі наявні відключення пов'язані з бойовими діями, технічними причинами або погодними умовами.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка НЕК "Укренерго" інформувала, що через технічні причини в аварійний ремонт виведено 1 блок теплової електростанції та подовжено термін ремонту ще на 2 блоках інших електростанцій, водночас 2 блоки повернулися в роботу після ремонту. Системний оператор звертав увагу на зростання споживання у зв'язку з холодами та підключенням знеструмлених через негоду споживачів західних областей і закликав до економного споживання ресурсу. Ближче до вечора він розмістив чергове повідомлення про стрімке зростання споживання, закликаючи заощаджувати е/е, зокрема й на робочих місцях, особливо з 9:00 до 18:00, коли споживання найбільше.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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