Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що говорити про звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ немає підстав.

"Я навіть не знаю, чому ми можемо це обговорювати. Є підстави для цього?", - сказав він у вівторок в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про можливість звільнення Залужного.

За його словами, "непорозуміння" між президентом Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним неможливе. "Це нонсенс, якщо буде конфлікт на політичному ґрунті", - сказав Подоляк.