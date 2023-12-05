Події

20:20 05.12.2023

Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

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Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що говорити про звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ немає підстав.

"Я навіть не знаю, чому ми можемо це обговорювати. Є підстави для цього?", - сказав він у вівторок в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про можливість звільнення Залужного.

За його словами, "непорозуміння" між президентом Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним неможливе. "Це нонсенс, якщо буде конфлікт на політичному ґрунті", - сказав Подоляк.

Теги: #думка #зеленський #залужний

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