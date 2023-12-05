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16:27 05.12.2023

ЗМІ: Туреччина застерігає Ізраїль від знищення бойовиків ХАМАС на її території

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ЗМІ: Туреччина застерігає Ізраїль від знищення бойовиків ХАМАС на її території

Туреччина попередила розвідку Ізраїлю, щоб та не намагалася вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Представник турецької розвідки на умовах анонімності заявив, що розвідувальне агентство MIT повідомило ізраїльським колегам із Моссаду, що такі односторонні кроки матимуть серйозні наслідки для двосторонніх зв'язків", - ідеться в повідомленні агенції.

Посадовець говорив на умовах анонімності, посилаючись на чутливість цього питання.

Відповідні повідомлення було передано після появи у ЗМІ запису розмови голови Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також у Лівані, Туреччині та Катарі.

Варто зазначити, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган регулярно критикує Ізраїль за бойові дії в Секторі Гази.

 

Теги: #хамас #ізраїль #туреччина

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