У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

Під час пошуково-рятувальних робіт у Новогродівці (Донецька обл.) на місці зруйнованого ракетним ударом будинку виявлено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати, повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Шевченко.

"У Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок у центрі міста триває пошуково-рятувальна операція. Станом на цей час під завалами знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив Шевченко, для їх ідентифікації проводитимуть ДНК-експертизу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ракетної атаки 30 листопада в Новогродівці від прямого влучання в триповерховий житловий будинок один із під'їздів було повністю зруйновано, поранень різного ступеня тяжкості зазнали п'ятеро дорослих й одна дитина.

Пізніше з'явилася інформація про п’ятьох загиблих, зокрема одну дитину, тіла яких знайдено під час розбору завалів будинку.