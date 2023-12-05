Події

15:57 05.12.2023

У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

1 хв читати
У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

Під час пошуково-рятувальних робіт у Новогродівці (Донецька обл.) на місці зруйнованого ракетним ударом будинку виявлено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати, повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Шевченко.

"У Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок у центрі міста триває пошуково-рятувальна операція. Станом на цей час під завалами знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив Шевченко, для їх ідентифікації проводитимуть ДНК-експертизу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ракетної атаки 30 листопада в Новогродівці від прямого влучання в триповерховий житловий будинок один із під'їздів було повністю зруйновано, поранень різного ступеня тяжкості зазнали п'ятеро дорослих й одна дитина.

Пізніше з'явилася інформація про п’ятьох загиблих, зокрема одну дитину, тіла яких знайдено під час розбору завалів будинку.

 

Теги: #загиблі #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 05.12.2023
Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

13:42 05.12.2023
Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох - голова ДВА

Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох - голова ДВА

10:56 05.12.2023
Унаслідок обстрілу медзакладу в Херсоні поранені двоє лікарів - голова МВА

Унаслідок обстрілу медзакладу в Херсоні поранені двоє лікарів - голова МВА

10:22 05.12.2023
Окупанти знову обстріляли Херсон, загинули дві людини, одна поранена, повідомляє Єрмак

Окупанти знову обстріляли Херсон, загинули дві людини, одна поранена, повідомляє Єрмак

09:05 05.12.2023
Війська РФ за добу завдали 157 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за добу завдали 157 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запорізької області

08:54 05.12.2023
У Херсонській області через російські обстріли за добу одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення

У Херсонській області через російські обстріли за добу одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення

23:51 04.12.2023
Війська РФ за день обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за день обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

19:02 04.12.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району, попередньо люди не постраждали - голова Дніпропетровської ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району, попередньо люди не постраждали - голова Дніпропетровської ОВА

09:08 04.12.2023
Через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - на Донеччині

Через російську агресію загинув житель Костянтинівки, ще троє поранених - на Донеччині

08:50 04.12.2023
Противник здійснив 158 обстрілів 22 населених пунктів Запорізької області

Противник здійснив 158 обстрілів 22 населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

Безпілотники СБУ завдали ударів по важливих об'єктах противника в Криму - джерело

Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової - PISA-2022

ОСТАННЄ

Корупцію знищити неможливо, але вона має стати винятком, а не правилом - керівник САП

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

КС оголосив перерву в розгляді справи про ЧФ РФ у зв'язку із заявою про відвід судді Головатого, поданою представником президента

Безпілотники СБУ завдали ударів по важливих об'єктах противника в Криму - джерело

ЗМІ: Туреччина застерігає Ізраїль від знищення бойовиків ХАМАС на її території

Умєров поінформував головкома ЗС Швеції про реформи в міністерстві

Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

У ЄС заявили про високу ймовірність вчинення терактів у період різдвяних свят

Майже 15% підлітків відчували булінг принаймні декілька разів на місяць - PISA-2022

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА