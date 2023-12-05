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15:25 05.12.2023

Майже 15% підлітків відчували булінг принаймні декілька разів на місяць - PISA-2022

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Майже 15% підлітків відчували булінг принаймні декілька разів на місяць - PISA-2022

В Україні в середньому 14,7% підлітків повідомили, що відчували булінг принаймні декілька разів на місяць, свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2022.

"У 2022 році в Україні в середньому 14,7% підлітків повідомили, що зазнавали булінгу принаймні декілька разів на місяць, водночас 7% учнів було віднесено до категорії тих, хто часто зазнає булінгу", - ідеться в національному звіті за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022.

Зазначається, що від булінгу в різних його формах в Україні більше страждають хлопчики, аніж дівчатка, а також учні з низьким соціально-економічним статусом.

"Загалом проблема булінгу в середовищі 15-річних підлітків в Україні менш поширена, ніж у більшості референтних країн. Крім того, станом на 2022 рік можна говорити про суттєве зниження рівня булінгу порівняно з 2018 роком: різниця становить 7,6 відсоткового пункту", - йдеться у звіті.

Згідно з дослідженням, булінг частіше виникає і поширюється в приміщеннях закладів освіти, а тому можна припустити, що зниження його проявів в Україні пов'язане з тимчасовим закриттям закладів освіти спочатку через пандемію коронавірусу, а згодом через війну.

Дослідження проводилося в жовтні 2022 року на підставі двогодинного тестування з математики, читання, природничо-наукових дисциплін та креативного мислення. Загальна кількість учасників 3876 зі 164 закладів освіти в 17 областях та Києві (у семи областях та окупованому Криму дослідження не проводилося).

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) - міжнародне дослідження якості освіти, що започатковане 1997 року, його координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Воно оцінює рівень математичної, читацької та природничо-наукової грамотності 15-річних підлітків у понад 80 країнах/економіках світу.

Як повідомлялося, результати дослідження PISA 2018 року показали, що кожен четвертий п'ятнадцятирічний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.

Результати дослідження PISA-2022 свідчать, що з математики та природничо-наукових дисциплін українські школярі відстають від своїх однолітків із країн ОЕСР на півтора року навчання, а з читання - майже на два з половиною роки. Також наголошується, що лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової грамотності.

Теги: #булінг #pisa

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