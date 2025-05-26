У 2024 році до омбудсмана надійшло майже втричі більше скарг про булінг у школі, ніж у 2023-му

Майже втричі більше скарг про булінг в школах надійшло у 2024 році до Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ніж у 2023 році, повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

"Звернення, в яких порушуються права дітей на гідне ставлення в закладі освіти, до Секретаріату Уповноваженого наразі надходять щодня. Так, на кінець 2024 року до Уповноваженого надійшло 123 звернення, що майже втричі більше, ніж протягом 2023 року", - сказав Лубінець в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Омбудсман повідомив, що з огляду на збільшення кількості звернень щодо цькування, жорстокого поводження та вчинення різних форм насильства у закладі освіти ним було скеровано ініціативні листи до регіонів України, Міністерства освіти і науки та Національної поліції України для аналізу кількості постраждалих дітей, звернень до поліції та випадків, за якими кривдника було притягнуто до відповідальності.

Лубінець також наголосив, що для запобігання таким випадкам потрібно активніше проводити просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу, розповідати про відповідальність за вчинення булінгу та визначити установу, яка контролюватиме дотримання Порядку реагування на випадки булінгу.