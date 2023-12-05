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12:31 05.12.2023

Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

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Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін доручив Генеральній інспекції Офісу генпрокурора провести службове розслідування у зв'язку з відео, оприлюдненим у медіа.

"У зв’язку з опублікованим у медіа відео, генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі Офісу генпрокурора у вівторок.

Агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що йдеться про відео журналіста Михайла Ткача.

4 грудня на Youtube-каналі "Української правди" було оприлюднено відео-розслідування про святкування Дня працівників прокуратури, автор - журналіст Михайло Ткач. У підписі до публікації зазначено, що "журналісти "Української правди" були здивовані нескінченною хвилею подарунків і пакунків на День працівників прокуратури біля Офісу генерального прокурора і столичної прокуратури".

 

Теги: #розслідування #офіс_генпрокурора

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