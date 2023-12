ПАРЄ наступного року має намір проголосувати за резолюцію про протидію знищенню культурної ідентичності України - нардеп Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) наступного року планує проголосувати за резолюцію "Протидія знищенню культурної ідентичності під час війни та миру" (Countering the erasure of cultural identity in war and peace), повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Уже на весняній сесії в березні 2024 року затвердимо текст проєкту мого звіту, а на літній сесії ПАРЄ голосуватиме за фінальну резолюцію", - написала парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

За її словами, документ порушуватиме не лише питання руйнування агресором матеріальної культурної спадщини, а і стирання культурної ідентичності українців як інструмент ведення війни.