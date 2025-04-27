Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська

Фото: Харківська ОВА

Четверо мирних жителів постраждали внаслідок російських авіаударів та обстрілів Куп'янська та околиць, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі в неділю.

"22:00 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Куп'янськ - Вузловий. Внаслідок обстрілу (тип встановлюється) постраждали 61-річний чоловік та 61-річна жінка. 00:18 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено 7 будинків розташованих навколо. Постраждали 65-річна та 60-річна жінки, отримавши гостру реакцію на стрес", - повідомив Синєгубов.