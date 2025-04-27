Захисники України вночі знищили 57 зі 149 ворожих дронів

Ворог атакував у ніч на 27 квітня 149 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів (райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина", - інформують ПС ЗСУ.