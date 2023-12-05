Події

10:19 05.12.2023

ДБР: Силам оборони передано 10 т російських автозапчастин, вилучених під час спроби нелегального ввезення в Україну

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Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Київською митницею запобігли ввезенню на територію України ще понад 10 тонн автозапчастин російського концерну "ГАЗ" вартістю понад 5 млн грн.

Як повідомляє ДБР, для обходу санкцій представники країни-агресора планували поставити до нашої держави контрабандну продукцію через треті країни. За розробленою організаторами схемою, товар спочатку оформлювався на білоруські фірми-прокладки, надалі направлявся на адресу європейських компаній, які вже начебто офіційно експортували продукцію в Україну.

Правоохоронці викрили оборудку під час спроби оформлення товару на Київській митниці у серпні 2023 року. Під час перевірки супровідних документів було встановлено, що запчастини постачаються за контрактом із розрахунками у російських рублях. Кінцевим отримувачем коштів є комерційна структура, банківський рахунок якої відкрито в країні-агресорі.

Виявлені автозапчастини було вилучено та за ініціативою ДБР передано до Державної прикордонної служби України.

Завдяки цій роботі Бюро транспортних засобів Держприкордонслужби, пошкоджених під час бойових дій, будуть відремонтовані та допоможуть виконувати оперативні завдання із захисту нашої країни.

Товари російського виробництва вилучено в рамках кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (ч. 2 ст. 110-2 КК України). Слідство триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

У липні 2023 року ДБР уже заблокувало ввезення в Україну за цією самою схемою партію російських автозапчастин вартістю понад 3 млн грн. Ці автозапчастини також передано на потреби військових.

Теги: #митниця #дбр #автозапчастини

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