Поліція Кіровоградської області затримала злочинну групу, підозрювану в крадіжках вантажів для військовослужбовців

Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна з вантажівок, що призначалося, зокрема, військовим і мешканцям деокупованих територій, повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області в понеділок, 4 грудня.

"Правоохоронці встановили особи учасників злочинної групи. Ними виявилися жителі Полтавщини, які скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль. Поліцейські провели близько 30 обшуків на території Кіровоградської та Полтавської областей. За місцями мешкання зловмисників та збуту викраденого майна правоохоронці вилучили речові докази", - цитує прес-служба начальника управління карного розшуку поліції області Юрія Дерев'янченка.

Також повідомляється, що в результаті проведення комплексу заходів співробітники поліції області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, задокументували 15 епізодів злочинної діяльності. Сума завданих протиправними діями зловмисників збитків становить майже 2 млн грн.

Двох учасників злочинної групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.