Події

22:25 04.12.2023

У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

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У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

 У Подільському районі столиці внаслідок вибуху гранати загинув киянин 1950 року народження, повідомив Відділ комунікації поліції Києва в понеділок увечері.

"Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом було негайно направлено слідчо-оперативну групу районного управління, співробітників ДСНС та лікарів. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник квартири - киянин, 1950 року народження", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Фейсбук.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати у дворі біля будинку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Теги: #вибух #україна #київ

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