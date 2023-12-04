У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Подільському районі столиці внаслідок вибуху гранати загинув киянин 1950 року народження, повідомив Відділ комунікації поліції Києва в понеділок увечері.

"Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом було негайно направлено слідчо-оперативну групу районного управління, співробітників ДСНС та лікарів. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник квартири - киянин, 1950 року народження", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Фейсбук.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати у дворі біля будинку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство з додатковою позначкою "нещасний випадок".