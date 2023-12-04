Президент України Володимир Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів".

"Перш за все, я хочу відзначити сьогодні воїнів наших мобільних вогневих груп. Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту "Шахедів" вдалося знищити 18 дронів. Більшість зі знищених - результат саме мобільних вогневих груп", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Я дякую всім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їх забезпечення всім необхідним", - зазначив президент.

За його словами, "минулої ночі добре відпрацювали мобільні вогневі групи в Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Я вдячний вам особисто, хлопці, і всім іншим, хто щодня і щоночі на чергуванні в різних наших регіонах".