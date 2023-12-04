Швейцарія переробила 7 автомобілів для забезпечення роботи ЦНАП на Херсонщині - посольство

За запитом Міністерства цифрової трансформації України Швейцарія передала сім автомобілів для забезпечення віддаленої роботи мобільних Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Херсонській області, повідомляє посольство Швейцарії.

"Машини покриватимуть потреби семи громад Херсонської області та обслуговуватимуть місцеве населення і переселенців, зокрема й літніх людей, людей з інвалідністю, маломобільні та інші вразливі групи населення", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після деокупації області громади потребували підтримки у відновленні роботи ЦНАП, однак частина приміщень були зруйновані або розграбовані окупантами, а дороги Херсонщини зазнали сильних ушкоджень через бойові дії та після підриву росіянами Каховської ГЕС. Завдяки отриманим автомобілям адміністратори ЦНАП зможуть доїжджати до віддалених населених пунктів та надавати основні адміністративні та соціальні послуги громадянам.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час передачі автомобілів подякував Швейцарії.

"Вкрай важливо, щоб цифрова держава залишалася максимально інклюзивною і доступною навіть під час війни. Завдання держави дбати про громадян - завдяки допомозі наших партнерів громади Херсонської області тепер мають таку можливість", - наголосив міністр.

Раніше ЦНАП Херсонської області через швейцарсько-українську Програму EGAP, яку виконує Фонд "Східна Європа", отримали ноутбуки, джерела безперебійного живлення та інше обладнання, необхідне для роботи.

Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн наголосив, що допомога найуразливішим групам населення, а також посилення прозорості та ефективності надання держпослуг на рівні громад - є важливими пріоритетами підтримки України зі швейцарського боку.

"Ми розуміємо гострі потреби людей у регіонах, які найбільше постраждали від військової агресії РФ, і намагаємося допомогти їм... На Херсонщині зруйновано або пограбовано не лише критичну інфраструктуру, а й навіть будівлі, де надають адміністративні та соціальні послуги населенню. Отже, багато громадян не можуть отримати ці послуги у своїх громадах", - зазначив посол.