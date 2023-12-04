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11:41 04.12.2023

Окупанти обстріляли прикордонні села Гасичівка та Козаче, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли прикордонні села Гасичівка та Козаче, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу обстріляли село Гасичівка Чернігівського району Чернігівської області й село Козаче Конотопського району Сумської області.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

Загалом протягом доби було зафіксовано два обстріли (п'ять вибухів) із різних видів озброєння.

"Чернігівська область. Городнянська громада: Гасичівка - 3 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Сумська область. Конотопський район: Козаче - 2 приходи, імовірно, міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

Гасичівка розташована приблизно за 9 км від державного кордону з РФ (Брянська область) і Білоруссю (Гомельська область), Козаче - за 2 км від кордону з РФ (Курська область).

 

Теги: #північ

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