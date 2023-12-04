Окупанти обстріляли півтора десятка населених пунктів на Харківщині

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти трьох районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 15 населених пунктів Харківської області: Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Чугунівка Куп’янського району та ін. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що на куп'янському напрямку українські сили оборони відбили 8 атак ворога біля Синьківки.