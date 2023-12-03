У Міноборони попередили про фейковий телеграм-канал Умерова і закликали подавати скарги на нього

У Міністерстві оборони України попередили про фейковий телеграм-канал глави оборонного відомства Рустема Умерова, в якому невідомі використовували особисті дані міністра та почали збирати інформацію від громадян.

"Невідомі використовують ім'я та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. Звертаємо вашу увагу – у Рустема Умерова немає облікового запису в телеграмі", - повідомляє прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що в соцмережі телеграм невідомі створили обліковий запис, використовуючи ім'я та прізвище міністра оборони України і в неділю почали збирати дані, вдаючи офіційного каналу інформації.

"Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей аккаунт, а також подати скаргу на нього", - наголосили у відомстві.