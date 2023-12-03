Окупанти обстріляли Авдіївку та село Костянтинівка, загинула місцева жителька

Один мирний житель загинув і двоє дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Авдіївка та села Костянтинівка Покровського району Донецької області в неділю, 3 грудня, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Під приціл окупаційних військ потрапило і с. Костянтинівка Покровського району. 69-річна жінка від отриманих ушкоджень загинула на місці, ще одна жінка 70 років отримала вогнепальні осколкові рани. Обидві потерпілі під час атаки були на вулиці", - йдеться в повідомленні.

В Авдіївці 64-річний місцевий житель дістав наскрізне поранення, коли перебував на подвір'ї власного будинку.

"Населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння", - розповіли в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1,2 ст.438 Кримінального кодексу України).