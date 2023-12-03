Окупанти завдали 31 авіаудар по Україні за добу, обстріляли понад 120 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України, а також здійснили 24 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, окупанти завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Спірне Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Кринки Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Херсон і Берислав Херсонської області, Очаків Миколаївської області.