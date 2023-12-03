Події

19:26 03.12.2023

Ізраїльські сухопутні війська, ймовірно, діють на півдні Сектора Гази

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Сухопутні війська Ізраїлю, ймовірно, проводять операції в південній частині Сектора Гази, повідомляє в неділю The Times of Israel.

Зокрема, у соцмережах з'явилися кадри з ізраїльськими танками на трасі Салах ад-Дін - основній транспортній артерії, що з'єднує північ і південь анклаву - між містами Хан-Юніс і Дейр-ель-Балах.

Однак, уточнює видання, офіційного підтвердження цієї інформації від Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) немає. Водночас угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" стверджували, що їхні загони вели в неділю бої з ЦАХАЛ на північний схід від Хан-Юніса.

Раніше стало відомо, що ізраїльські військові в неділю розширили на місто Хан-Юніс - друге за величиною в Секторі Гази - і його околиці зону, жителям якої наказано евакуюватися.

Також у неділю ізраїльська влада оголошувала повітряну тривогу в Ашкелоні та низці населених пунктів біля Сектора Гази, з анклаву фіксувалися пуски ракет.

Крім того, ліванський рух "Хезболла" повідомляв, що атакував протитанковою ракетою транспорт ЦАХАЛ біля ізраїльського населеного пункту Бейт-Хіллель. У медичному центрі в місті Цфат згодом повідомили, що до них надійшли 11 осіб, які дістали легкі поранення внаслідок цієї атаки.

7 жовтня радикальне угруповання ХАМАС, що базується в Секторі Гази, здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС. За останньою інформацією палестинського МОЗ, у Секторі Гази загинуло понад 15 тис. осіб, понад 40 тис. дістали поранення. Однак міністерство не уточнює, хто із загиблих належить до мирних жителів, а хто до членів воєнізованих груп.

Бойові дії в Газі поновилися 1 грудня після того, як сторонам не вдалося домогтися продовження семиденного перемир'я. Канцелярія ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу звинуватила ХАМАС у порушенні умов угоди про перемир'я, оскільки бойовики угруповання здійснили пуски ракет по Ізраїлю і припинили звільнення ізраїльтян, які перебувають у заручниках.

Загалом за сім днів перемир'я ХАМАС звільнив 104 заручники: 80 ізраїльтян і 24 іноземці. Ізраїль, зі свого боку, випустив на свободу 240 палестинських в'язнів.

 

 

Теги: #ізраїль #сектор_гази

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