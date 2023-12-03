Події

12:05 03.12.2023

Найближчими днями на дорогах України місцями ожеледиця

1 хв читати
Найближчими днями на дорогах України місцями ожеледиця

У понеділок, 4 грудня, в Україні без суттєвих опадів, лише в Криму та Приазов'ї невеликий дощ і мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

У західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 грудня найвища температура вдень була 11,3° у 2008 р., найнижча вночі -18,4° у 1998 р.

В Україні у вівторок, 5 грудня, без опадів. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі 5-10° морозу, у північно-західних областях до 14° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, у південній частині та на Закарпатті 1-5° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 03.12.2023
Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

Погані погодні умови продовжують уповільнювати темп бойових дій по всій лінії фронту

19:58 02.12.2023
У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

10:27 02.12.2023
Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

09:26 02.12.2023
У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

У Києві протягом дня буде сильний туман - Укргідрометцентр

13:15 01.12.2023
У більшості областей України на вихідних очікуються снігопади або дощ, на заході сильний сніг, на дорогах ожеледиця

У більшості областей України на вихідних очікуються снігопади або дощ, на заході сильний сніг, на дорогах ожеледиця

13:12 30.11.2023
Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

12:26 29.11.2023
На Україну першого дня календарної зими чекає мокрий сніг й ожеледиця на дорогах

На Україну першого дня календарної зими чекає мокрий сніг й ожеледиця на дорогах

13:31 27.11.2023
Найближчими днями в західних областях України очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця

Найближчими днями в західних областях України очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця

19:03 26.11.2023
У Харківській області в понеділок очікується хуртовина, сильний вітер та ожеледиця

У Харківській області в понеділок очікується хуртовина, сильний вітер та ожеледиця

13:54 26.11.2023
У ніч на понеділок у більшості північних і центральних областей України очікується значний сніг, хуртовини

У ніч на понеділок у більшості північних і центральних областей України очікується значний сніг, хуртовини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформація про нанесення тілесних ушкоджень нардепу Дубінському в СІЗО не підтвердилася - поліція

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Уночі українська ППО ліквідувала 10 із 12 "Шахедів", які атакували Україну

Глава Пентагону: Вирішальне десятиліття, що визначає майбутнє безпеки в Європі та світі

СтратКом ЗС України підтверджує розстріл двох українських військовополонених

ОСТАННЄ

В Івано-Франківській області знеструмленими залишаються 35 населених пунктів

Єрмак і Салліван обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами двох військовослужбовців ЗСУ - Офіс генпрокурора

Унаслідок обстрілу Олександрівки Чернігівської області постраждали дві людини, знищено будинок - ОК "Північ"

Інформація про нанесення тілесних ушкоджень нардепу Дубінському в СІЗО не підтвердилася - поліція

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море п'ять кораблів, носії "Калібрів" відсутні

Пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза ПП "Нижанковичі" призупинили роботу – Держприкордонслужба

У Львівській області знеструмлено 395 населених пунктів

Армія РФ за добу завдала 86 ударів по населених пунктах Запорізької області

У Києві працює 312 одиниць техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА