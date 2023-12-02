Події

23:17 02.12.2023

Український омбудсмен: Страта тих, хто здається в полон – це військовий злочин

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Український омбудсмен: Страта тих, хто здається в полон – це військовий злочин

Страта тих, хто здається в полон – це військовий злочин, заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у суботу.
Лубінець повідомляє, що на відео розстрілу двох солдатів, які здаються в полон, опублікованому в мережі, "зрозуміло, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються в полон! Воїни були беззбройні, а їхні руки - підняті вгору".
Омбудсмен має намір звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених та Організацію Об'єднаних Націй, для фіксації постійною моніторинговою місією ООН цього факту як ще одного яскравого прикладу порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією.
"РФ має покарати за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються в полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавались в полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!", - написав він у телеграм-каналі.
Також Лубинець вважає, що "наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, хто вчинив цей злочин! Водночас, зазначу, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва РФ! Покарання мають понести всі!"

Теги: #війна #полонені #страта

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