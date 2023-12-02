Окупанти за добу здійснили три ракетні та 15 авіаударів, а також 18 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав три ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 суботи.

Також наголошується, що силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні Генштабу.