Події

19:31 02.12.2023

Окупанти за добу здійснили три ракетні та 15 авіаударів, а також 18 обстрілів із РСЗВ

1 хв читати
Окупанти за добу здійснили три ракетні та 15 авіаударів, а також 18 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав три ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 суботи.

Також наголошується, що силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 02.12.2023
Генштаб ЗС України: Відбулося 69 бойових зіткнень, окупанти зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках

Генштаб ЗС України: Відбулося 69 бойових зіткнень, окупанти зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках

08:15 02.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, загальні втрати противника перевищують 331 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, загальні втрати противника перевищують 331 тис. особового складу

07:32 02.12.2023
Українські ракетники за добу атакували три райони зосередження сил противника

Українські ракетники за добу атакували три райони зосередження сил противника

07:29 02.12.2023
За добу було 84 бойові зіткнення, Сили оборони відбили 42 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках

За добу було 84 бойові зіткнення, Сили оборони відбили 42 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках

07:21 02.12.2023
Окупанти за добу здійснили два ракетних і 30 авіаударів, а також 71 обстріл із РСЗВ

Окупанти за добу здійснили два ракетних і 30 авіаударів, а також 71 обстріл із РСЗВ

20:31 01.12.2023
Українські ракетники за добу уразили три райони зосередження окупаційних військ і п’ять складів боєприпасів

Українські ракетники за добу уразили три райони зосередження окупаційних військ і п’ять складів боєприпасів

20:11 01.12.2023
Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках, де за добу відбито 32 атаки

Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках, де за добу відбито 32 атаки

08:23 01.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 1280 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1280 окупантів

08:17 01.12.2023
Найбільшу кількість атак ЗС України відбили на авдіївському та бахмутському напрямках

Найбільшу кількість атак ЗС України відбили на авдіївському та бахмутському напрямках

07:30 01.12.2023
РФ за добу здійснила один ракетний, 71 авіаудар, а також 80 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

РФ за добу здійснила один ракетний, 71 авіаудар, а також 80 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Генштаб ЗС України: Відбулося 69 бойових зіткнень, окупанти зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках

Поліція підтвердила звернення адвоката нардепа Дубінського про те, що його підзахисного побили в Київському СІЗО

Заплановану зустріч Порошенка з Орбаном РФ мала намір використати у своїх ІПСО проти України - СБУ

ОСТАННЄ

Умєров привітав із призначенням посла Великої Британії Гарріса

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

В Івано-Франківській області внаслідок негоди знеструмлено 55 населених пунктів

Потоки на в'їзд/виїзд в Україну залишаються приблизно рівними третій тиждень поспіль - Держприкордонслужба

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

У ніч на неділю в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг

Кількість знеструмлених населених пунктів у Львівській області зросла до 454

У результаті ворожого обстрілу с. Тягинка постраждала місцева жителька

Російська армія атакувала безпілотником Нікополь, є руйнування - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА