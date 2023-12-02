Через рясні дощі підтопило 440 га сільгоспугідь на Закарпатті, а також підвали житлових будинків, зокрема, в Ужгороді та Сваляві - ДСНС

Рясні дощі призвели до підняття рівнів води в річках, унаслідок чого в Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 га сільськогосподарських угідь, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рясні дощі призвели до підняття рівнів води в річках. Як результат - у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 га сільськогосподарських угідь", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, рятувальники та місцеві пожежні команди відкачують воду з підвальних приміщень житлових будинків і в домогосподарствах у м. Ужгород, м. Свалява, с. Кричеве та с. Лази Тячівського району та с. Богдан Рахівського району. У Рахівському районі внаслідок перезволоження ґрунту стався зсув опорної стіни приватного домогосподарства в с. Розтоки.