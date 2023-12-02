Через російські обстріли за минулу добу в Херсонській області одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Окупаційні війська знову обстрілювали Херсонську область, у результаті за минулу добу одна людина загинула, ще одна дістала поранення, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 суботи.

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 338 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні.