Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білорусі

З першого грудня Білоруське товариство Червоного Хреста виключено з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ), повідомляють на сайті організації в п'ятницю, 1 грудня.

"Призупинення означає, що Білоруський Червоний Хрест втрачає свої права члена МФКК. Будь-яке нове фінансування Білоруського Червоного Хреста також буде припинено. Крім того, Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній Асамблеї МФЧХ, а також голосувати або бути обраним на будь-яких статутних зборах МФЧХ", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що відсторонення є результатом невиконання вимоги щодо звільнення генсекретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова, стосовно якого проводили розслідування стосовно його заяв, зокрема про ядерну зброю, та про вивезення українських дітей до Білорусі, а також щодо його візиту до окупованих Луганська та Донецька.

Повідомляється, що білоруський Червоний Хрест може бути відновлений, щойно виконає рішення Керуючої ради відповідно до рекомендацій Комітету з дотримання та посередництва.